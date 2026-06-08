Tunus, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Tunus, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

Tunus, 2026 Dünya Kupası\'na Hazır
08.06.2026 13:13
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Tunus, 2026 Dünya Kupası'nda İsveç ile açılış maçı yapacak, bazı önemli isimler kadroda yok.

Tunus, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında 15 Haziran'da İsveç ile karşılaşacak.

Takım, F Grubu'ndaki diğer maçlarında Japonya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Tunus teknik direktörü Sabri Lamouchi, 101 kez milli forma giymiş orta saha oyuncusu Ferjani Sassi'yi Dünya Kupası kadrosuna almadı.

Tunus formasıyla 95 maça çıkan savunma oyuncusu Yassine Meriah de kadro dışı kaldı.

Ocak ayında Tunus milli takımının başına geçen eski Cardiff City ve Nottingham Forest teknik direktörü Sabri Lamouchi, Haiti ve Kanada ile oynanan iki hazırlık maçında da iki oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Kardeşi Sami Khedira'nın Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı orta saha oyuncusu Rani Khedira, Mart ayında vatandaşlığını değiştirdikten sonra kadroya dahil edildi.

Burnley'den Hannibal Mejbri ve Norwich City'de forma giyen orta saha oyuncusu Anis Ben Slimane, Lamouchi'nin turnuva için belirlediği 26 kişilik kadroda yer alıyor.

Paris St-Germain'in gelecek vaat eden 21 yaşındaki forveti Khalil Ayari, henüz Fransız kulübünün A takım kadrosuna girememiş olsa da kadroya çağrıldı.

Tunus Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Defans: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).

Orta saha: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Forvetler: Elias Achouri (FC Kopenhag), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Tunus, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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