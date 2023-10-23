 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi - Son Dakika

Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:59

Tunus'ta Club Africain taraftarları, Olympique Beja maçı öncesi Filistin'e destek için İzzettin Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisini yaptı. Koreografi kısa sürede tüm dünyada büyük ses getirdi.

Tunus 1. Ligi'nde Club Africain, sahasında Olympique Beja'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, karşılaşma öncesi Filistin'e destek için açılan koreografi büyük ses getirdi.

TUNUS'TA EBU UBEYDE KOREOGRAFİSİ

Club Africain taraftarları karşılaşmadan önce İsrail bombardımanı altındaki Filistin'e destek için Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisini yaptı.

AYNI PUANDALAR

Maçta Club Africain'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bessem Sarafi, 38. dakikada penaltıdan Kingsley Eduwo ve 64. dakikada Hamdi Labidi kaydetti. Club Africain ile Olympique Beja, 7 takımlı ligde 6. maçlar sonunda 12 puanla 2 ve 3. sırada yer alıyor.

Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi
Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi
Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi
Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi
Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi

Filistin, İsrail, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İran Devrim Muhafızları, İsrail'i hedef aldı: Emir geldiğinde Hayfa şehrini füzelerle vuracağız
11:48 İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor
11:44 İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var
11:40 Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
11:29 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor
10:54 Spor dünyası yasta! Milli kick boksçu Buket Kaya, hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
10:50 Görüntü bombaların yağdığı Gazze'den! Kurtarma görevlisi canını kurtarmak için dakikalarca böyle koştu
10:49 İsrail, rehineleri aramak için Gazze'ye karadan girdi
10:41 Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 12:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement