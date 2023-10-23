Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi

Tunus 1. Ligi'nde Club Africain, sahasında Olympique Beja'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, karşılaşma öncesi Filistin'e destek için açılan koreografi büyük ses getirdi.

TUNUS'TA EBU UBEYDE KOREOGRAFİSİ

Club Africain taraftarları karşılaşmadan önce İsrail bombardımanı altındaki Filistin'e destek için Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisini yaptı.

AYNI PUANDALAR

Maçta Club Africain'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bessem Sarafi, 38. dakikada penaltıdan Kingsley Eduwo ve 64. dakikada Hamdi Labidi kaydetti. Club Africain ile Olympique Beja, 7 takımlı ligde 6. maçlar sonunda 12 puanla 2 ve 3. sırada yer alıyor.