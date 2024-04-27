TUR 2024\'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul\'da turkuaz mayoyla yarışacak

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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) son etabına genel klasman lideri olarak başlayacak Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, yarın İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Van den Broek, etabın ardından yaptığı açıklamada, "Kraliçe etaptan sonra genel klasmanda liderliği almıştık. Bugün ise zorlandığım anlar oldu. Kaçış grubu oluştuktan sonra farkı hissettim. Bazı arkadaşlarımı pelotonun ortasına getirmek için çaba harcadım. Sprintin büyük kısmını görmedim. Zaten böyle bir sprintte yer almak için yeterince hızlı değilim. Yarın İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yarın hata yapmadan, sağ salim finişe gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sprint klasmanı liderliğini ele geçiren bir diğer Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Tobias Andresen ise İtalya Bisiklet Turu'na hazırlanmak için geldikleri Türkiye'de, takım liderleri Fabio Jakobsen yerine kendisinin öne çıkmasını, bir hayalin gerçekleşmesi olarak niteledi.