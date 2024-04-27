TUR 2024'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TUR 2024'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacak

TUR 2024\'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul\'da turkuaz mayoyla yarışacak

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) son etabına genel klasman lideri olarak başlayacak Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, yarın İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Van den Broek, etap sonrasında yaptığı açıklamada, liderliklerini korumak için çaba harcadıklarını ve hata yapmadan finişe gelmeleri gerektiğini belirtti. Sprint klasmanı lideri Tobias Andresen ise takım lideri olmanın hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

27.04.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) son etabına genel klasman lideri olarak başlayacak Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, yarın İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Van den Broek, etabın ardından yaptığı açıklamada, "Kraliçe etaptan sonra genel klasmanda liderliği almıştık. Bugün ise zorlandığım anlar oldu. Kaçış grubu oluştuktan sonra farkı hissettim. Bazı arkadaşlarımı pelotonun ortasına getirmek için çaba harcadım. Sprintin büyük kısmını görmedim. Zaten böyle bir sprintte yer almak için yeterince hızlı değilim. Yarın İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yarın hata yapmadan, sağ salim finişe gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sprint klasmanı liderliğini ele geçiren bir diğer Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Tobias Andresen ise İtalya Bisiklet Turu'na hazırlanmak için geldikleri Türkiye'de, takım liderleri Fabio Jakobsen yerine kendisinin öne çıkmasını, bir hayalin gerçekleşmesi olarak niteledi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul, Türkiye, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TUR 2024'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
16:00 Fenerbahçe seçimini yaptı Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe seçimini yaptı! Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:28 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Kiralarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Kiralarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: TUR 2024'te lider olan Frank van den Broek, İstanbul'da turkuaz mayoyla yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement