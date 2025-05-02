TUR 2025'in Altıncı Etabını Lopez Kazandı - Son Dakika
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Spor

TUR 2025'in Altıncı Etabını Lopez Kazandı

TUR 2025\'in Altıncı Etabını Lopez Kazandı

Ekvadorlu bisikletçi Harold Martin Lopez, TUR 2025'in altıncı etabını kazandı.

02.05.2025 16:41
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı.

Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasındaki etapta bisikletçiler, rüzgarlı bir havada 156 kilometre pedal çevirdi.

TUR 2025'in beşinci etabı olan Marmaris- Aydın, şiddetli yağış sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilmişti. Bir gün aradan sonra tekrar başlayan TUR 2025'in altıncı etabını 24 yaşındaki Harold Martin Lopez, 3 saat 32 dakika 55 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

Etapta XDS Astana takımından Hollandalı bisikletçi Wout Poels ikinci, Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset ise üçüncü sırayı aldı.

Poels liderliğini korudu

Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.

Altıncı etabı ikinci sırada bitiren Poels, 17 saat 59 dakika 22 saniyeyle liderliğini korudu. Ancak bu etabın galibi Lopez, takım arkadaşı Poels'le 23 saniye olan farkı 16 saniyeye indirdi.

Ahmet Örken kırmızı mayo liderliğini kaybetti

Spor Toto'nun Türk bisikletçisi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti.

Kırmızı mayoda liderliğe, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels yükseldi. Hollandalı sporcu turkuaz mayonun da sahibi olduğu için, 7. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu Ahmet Örken giyecek.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

TUR 2025'in 7. etabı Selçuk- Çeşme arasında

TUR 2025'in 7. etabı yarın Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek.

Ege Denizi'nin ağırlıklı olarak sahil şeridinin kullanılacağı parkurda bisikletçiler, 144,2 kilometre pedal çevirecek.

Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayacak etap, Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde sona erecek.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ahmet Örken, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TUR 2025'in Altıncı Etabını Lopez Kazandı - Son Dakika

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