TUR 2025'in Şampiyonu Wout Poels - Son Dakika
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TUR 2025'in Şampiyonu Wout Poels

TUR 2025\'in Şampiyonu Wout Poels

Hollandalı bisikletçi Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanarak çifte zafer elde etti.

04.05.2025 13:57
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.

Antalya'da 27 Nisan'da başlayan TUR 2025, 4 Mayıs'ta Çeşme- İzmir etabıyla sona erdi.

Turun dördüncü günü Kraliçe Etabı olan Marmaris-Akyaka'yı (Kıran) kazanarak büyük bir avantaj yakalayan 37 yaşındaki Wout Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu.

TUR 2025'i XDS Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez üçüncü bitirdi.

- Son etabı Malucelli kazandı

TUR 2025'in sekizinci ve son etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı.

Malucelli, Çeşme-İzmir arasındaki 108,7 kilometrelik parkuru 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

Mayolar

TUR 2025'te turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasmanda da birinci olan Wout Poels aldı. 37 yaşındaki tecrübeli bisikletçi, hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu alarak TUR 2025'i çifte zaferle tamamladı.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu kazandı.

Takımlarda ise İspanya'dan Caja Rural Seguros RGA ekip olarak birinci oldu.

Türk sporculardan genel klasmanda en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 64. sırada yer alarak elde etti.

8 etaplık tur 7 etap yapıldı

TUR 2025'in planlanan 8 etabının 7'si gerçekleştirildi.

Organizasyonun beşinci günündeki Marmaris- Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TUR 2025'in Şampiyonu Wout Poels - Son Dakika

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