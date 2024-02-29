TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi - Son Dakika
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TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi

TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi genel kurulunda mevcut başkan Bahri Vreskala, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde rakibi olan diğer listeyle yarışarak tekrar başkanlığa seçildi. Vreskala'nın listesi, Murat Ünlü, Faik Köksal, Avni Erboy, Mümin Fındık, Erim Yıkgeç ve Ersin Akbaylar'dan oluşuyordu.

29.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi genel kurulunda mevcut başkan Bahri Vreskala bir kez daha başkanlığa seçildi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde iki liste yarıştı.

Murat Ünlü, Faik Köksal, Avni Erboy, Mümin Fındık, Erim Yıkgeç ve Ersin Akbaylar'ın yer aldığı Vreskala'nın listesi seçimi kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi - Son Dakika
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