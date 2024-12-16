Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye'yi Mağlup Etti

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye\'yi Mağlup Etti

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 76-64 mağlup ederek sezonun son beş maçını kazandı. Takımın lideri Deniz Üstün, 15 sayı ve 8 ribaundla maçın yıldızı oldu.

16.12.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibi Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u kendi sahasında 64-76 mağlup etti. Deplasmandan galibiyetle dönen Turgutlu'nun kadın basketbol takımı, sezonda oynadığı son beş maçı kazandı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonundaki 14. maçında Aslan Yol Burhaniye Belediyepor ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana başlayan maçı ilk çeyreğinde 24-15 geriye düşen Manisa temsilcileri, son çeyrekte oynadığı oyunla rakibi Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 64-76 mağlup etti. Kırmızı siyahlılar bu sezon oynadığı 14 maçın 11'ini kazanma başarısı gösterdi ve ligde 2. sırasını korudu.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Deniz Üstün 15 sayı, 8 ribaund ile maçın yıldız ismi olarak adını yazdırdı. Deniz Üstün'ü; Sümayya Özcan 14 sayı, 7 ribaund, Dejah Monet Terrell 13 sayı, 6 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 12 sayı, 3 ribaund ve kaptan Yağmur Öztürk 10 sayı, 3 ribaund, 6 asistle takip eden oyuncular oldu.

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Önemli ve güzel bir maça daha imza attık. İlk çeyrekte geriye düşmemize ve farkın açılmasına rağmen çok iyi bir şekilde toparlayarak maçı kazanmasını bildik. Önümüzde cumartesi günü oynayacağımız Bursa Uludağ Basketbol karşılaşması var. Ona odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye'yi Mağlup Etti - Son Dakika

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