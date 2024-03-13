Turgutluspor Futbolcuları Antrenmanlara Çıkmama Kararı Aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa temsilcisi Turgutlu spor'da futbolcular, spor sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.
Sezona iyi bir başlangıç yaparak geride kalan 23 hafta sonunda 46 puanlı lider Batman Petrol Spor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Turgutluspor'da kaos yaşanıyor.
Turgutlusporlu futbolcular, bazı spor sayfalarının sosyal medya hesaplarından yayınlattıkları açıklamada yönetimin sezon başından bu yana 19 maç başı ödemesini yapmadığını ve iç sahadaki ilk yenilgide direkt ceza kestiğini öne sürerek antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını dile getirdi.
Turgutluspor futbolcularını yaptığı açıklamada, "Turgutluspor kulübü futbolcuları olarak bu açıklama zorunlu hale gelmiştir. Sezon başından bu yana oynadığımız 22 maç sonucunda aldığımız sonuçlarla ligin 2. sırasında bulunduğumuz 2. Grup'ta şampiyonluğa aday bir takım haline geldik. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı yakaladığımız, iyi bir takım görüntüsü verdiğimiz bu süreçte ödeme yapılacağı sözleri verildiği halde sürekli geçiştirilerek ödemeler yapılmamıştır. Ödeme yapılmadığı gibi iç sahada oynadığımız ve kaybettiğimiz maç sonrasında oynadığımız düşük derecedeki prim kadar ceza kesilmiştir. Hedefe giden ve neredeyse hiç maç başı ödemesi yapmayan ama ilk mağlubiyette direk cezayı kesmeyi düşünen bir yönetim kurulu ile karşı karşıyayız. Futbolda ödül ve ceza her zaman vardır. Bizler bunun bilincindeyiz. Sezon başından beri 19 tane maç başı ödemesini yapmayıp ceza kesmek biz oyuncu grubunu değersizleştirmiştir. İlk günden itibaren Turgutluspor formasına ve taraftarın yakışır bir şekilde devam ettik. Fakat gelinen noktada sadece bizler futbolcular olarak bu işi tek başımıza bu şekilde yürütemeyeceğiz. Bugünden itibaren antrenmanlara çıkmama kararı aldığımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.
Teknik Direktör Ramazan Çelik'in açıklaması dikkat çekmişti
Teknik Direktör Ramazan Çelik'in iç sahada 2-2 berabere biten Bulvarspor maçının ardından yaptığı açıklamadaki bazı ifadeleri dikkat çekmişti. Çelik açıklamasında, "Maç ile ilgili, öncesi ile ilgili birçok şey konuşabiliriz. Fakat bir gerçek var ki mücadele ettiğimiz takımlarla ekonomik anlamda bir yarışa girmemiz söz konusu bile değilken, ortaya koyduğumuz performansın da maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralarda eksik kaldığımızda motivasyon kaybı ile bu sonuçlar çok doğal hale geliyor. Teknik ekip ve futbolcular olarak sezon sonuna kadar bu değerli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerine yer vermişti. - MANİSA
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