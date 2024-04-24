Turgutluspor Kulüp Başkanı Elazığspor\'a Tepki Gösterdi

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutlu spor'da, ligin son haftasında evinde ağırlayacağı lider Batman Petrolspor maçı öncesi, ligde ikinci sırada bulunan Elazığspor'dan yapılan açıklama, tepkiye neden oldu. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Şanlı kulübümüzün adını kirli oyunlarına alet etmeye çalışanlara hatırlatmak isteriz ki Turgutluspor'umuz, hem Manisa'mızı hem de Turgutlu'muzu Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmiştir ve etmeye de devam edecektir" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4. sırada bulunan ve play-off maçları oynamaya hak kazanan Turgutluspor, cumartesi günü evinde 57 puanlı lider Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği son maçta ikinci sırada yer alan 55 puanlı Elazığspor ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Eynesil Belediye ile karşılaşacak. Önemli karşılaşma öncesi Turgutluspor tesislerinde çalışmalarını sürdürürken, Elazığ cephesinden gelen açıklama Turgutluspor kulüp yönetimini kızdırdı. Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Elazığspor kulübünden yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Akın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Elazığspor Kulübü'nün kulübümüzü hedef göstermesi, ne spor ahlakına nede şanlı kulübümüzün tarihine yakışır. Elazığspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamadaki ifadeleri gereksiz bulduğumuz kadar üzüntüyle takip ettik. Şanlı kulübümüzün adını kirli oyunlarına alet etmeye çalışanlara hatırlatmak isteriz ki Turgutluspor'umuz, hem Manisa'mızı hem de Turgutlu'muzu Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Kurulduğumuz günden itibaren mücadele ettiğimiz tüm liglerde şerefi ile oynamış hakkı ile kazanmış bir kulübüz. Bu güne kadar adımız ne bir şaibeye karışmıştır ne de oynadığımız bir maçta hakkaniyetsiz bir şekilde mücadele etmişizdir. Bizi ne şampiyonun kim olacağı ilgilendirir ne de kimin düşeceği. Biz 2023-2024 sezonunda hem bütün maçlarda hem de Elazığspor maçlarında olduğu gibi Batman Petrolspor maçına da kazanmak için sahaya çıkıp, şanlı kulübümüze yakışır bir şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Elazığspor'un, 'Gelen duyumların çok çirkin olduğu camiamızı derinden üzmüştür' cümlesini açıklamasını isteyen Akın, "Bu açıklamanın altının doldurulması için duyumlarını gerek bizlerle gerekse spor kamuoyu ile paylaşmalarını rica ediyoruz. Aksi taktirde, kulübümüz üzerinden kendi başarısızlıklarını kulübümüzü önplana atarak örtbas etmeye çalıştıkları düşüncesi hakim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"TFF 3.Lig'de 2023-2024 sezonun bitimine 1 hafta kalırken, daha önce birçok maçımızda hakem hatalarından canı yanmış bir kulüp olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Turgutluspor camiasına açık çağrımızdır. Koca bir sezonun emeklerinin sahada karşılık bulmasını beklerken, gelen duyumların çok çirkin olduğu camiamızı derinden üzmüştür. 22 maçlık yenilmezlik serisiyle profesyonel liglerde her kesimin takdirini toplayan takımımız, topladığı puanları hakkaniyetle ve büyük taraftarının desteğiyle kazanmıştır. Umuyoruz ve diliyoruz ki cumartesi günü Turgutlu'da oynanacak Turgutluspor - B. Petrolspor müsabakası da hakkaniyetle oynansın ve hiçbir şaibenin olmadığı bir maç olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu önemli maçı naklen yayın programına almasını ve müsabakaya üst klasman hakemlerinin atanmasını talep ediyoruz. Sezonun büyük bir bölümünde performansıyla takdir toplayarak liderliği kovalayan ve 40 yıllık mazisiyle bugüne kadar hiçbir şaibeye karışmamış Turgutluspor Kulübü'nden ise camialarına yakışır bir şekilde mücadele etmelerini bekliyoruz. Gözümüz de kulağımız da cumartesi günü Turgutlu'da olacak." - MANİSA