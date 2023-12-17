Turgutluspor, lider Batman Petrolspor\'a karşı galibiyet için kenetlendi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çarşamba günü deplasmanda lider Batman Petrolspor'la zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek 2'nci Turgutluspor galibiyet için kenetlendi. Teknik direktör Ramazan Çelik, 3 puan geriden takip ettikleri rakipleri karşısında ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Çelik, "Rakibimiz önemli bütçelerle, önemli oyunculardan kurulu bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Biz de ligin ilk yarısı itibari ile ortaya net bir performans koyduk. Takım olarak nasıl bir maç oynayacağımızı ve bu maçın değerini çok iyi biliyoruz. Turgutluspor'a yakışır bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" dedi.