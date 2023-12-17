 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'a karşı galibiyet için kenetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'a karşı galibiyet için kenetlendi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor, teknik direktör Ramazan Çelik önderliğinde galibiyet için mücadele edecek. Çelik, güçlü rakipleri karşısında takımının iyi bir performans sergileyeceğini belirtti.

Turgutluspor, lider Batman Petrolspor\'a karşı galibiyet için kenetlendi
17.12.2023 - 12:06,
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çarşamba günü deplasmanda lider Batman Petrolspor'la zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek 2'nci Turgutluspor galibiyet için kenetlendi. Teknik direktör Ramazan Çelik, 3 puan geriden takip ettikleri rakipleri karşısında ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Çelik, "Rakibimiz önemli bütçelerle, önemli oyunculardan kurulu bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Biz de ligin ilk yarısı itibari ile ortaya net bir performans koyduk. Takım olarak nasıl bir maç oynayacağımızı ve bu maçın değerini çok iyi biliyoruz. Turgutluspor'a yakışır bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Ramazan Çelik, Turgutluspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'a karşı galibiyet için kenetlendi - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'a karşı galibiyet için kenetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement