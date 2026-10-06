Türk boksu Avrupa Şampiyonası\'nın ardından hedef yükseltti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri başarının ardından asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu Suat Hekimoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandıklarını belirterek ortaya koydukları performanstan duyduğu gururu dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen sonucun Türk boksunun geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdiğimizi düşünüyorum. Bazı sıkletlerde hakem hataları olmasaydı daha çok madalya alma şansımız vardı. Biz olimpiyata hazırlanıyoruz. Önümüzde dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Bizim de Sofya'da kendimizi ispat etmemiz iyi oldu. Dünya ülkeleri kendi gözleriyle gördü. Türkiye çalışıyor. Türkiye ikili kamplar yapıyor. 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz, öyle küçümsenecek bir başarı değil. Burası büyükler Avrupa Şampiyonası ve Sofya'da oldu. Çünkü oraya yakın ülkeler var. Sırplar, Ruslar ve Bulgarlar, bunlar hep aynı ekol. Bunların arasından sıyrılıp 4 altın madalya almak öyle az buz bir iş değil. Sadece Buse Naz Çakıroğlu'na üzüldüm. Çünkü kazandığı bir maçı kaybetti. Kızımızın hakkını yediler, 5 altınımız olacaktı. Ama yine de ülkem adına başarılı olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın milli boksörlere tebrik telefonu

Suat Hekimoğlu, Sofya'da altın madalya kazanan milli boksörleri arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Hekimoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli sporcuları ve kendisini aramasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye çok katma değer katan bir değer. Kendisi sporu çok seviyor. Bunu ben çok iyi bildiğim için orada bizi arayacağını tahmin etmiştim. Çünkü başarılı olduk. Hemen aradı, tebrik etti. Sayın Bakan Yardımcım Hamza Yerlikaya da oradaydı. Cumhurbaşkanımız önce Hamza Bakanla konuştu, sonra telefonu biz aldık. Kendisi bizi tebrik etti. Çok mutlu oldum. Ülkemizde böyle sporu seven bir Cumhurbaşkanımızın olması bizim için çok değerli. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da eski Güreş Federasyonu Başkanı olduğu için sporun içinden gelen bir isim. Dertlerimizi çok iyi dinler, bize her zaman destek olur. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya da katıldığımız her Avrupa ve dünya şampiyonasında yanımızda olan, ülkesi için süper bir mücadeleye girmiş, kendisine ben 'abi' derim, dolayısıyla sporun abisi olmuş çok değerli bir olimpiyat şampiyonumuz. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyor. Bu da bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımıza, Bakan ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hamza Yerlikaya'nın şampiyonayı yerinde takip etmesinin sporculara güç kazandırdığını aktaran Hekimoğlu, "Bir yıl sporcular çalışıyor. Antrenörler de bizim için çok değerli, onları hazırlıyor. Çocukların kilosunu ayarlıyorlar. Çocuklar kilo düşebilmek için çok zor durumlara düşüyor. Boksta kilo problemi var. Dolayısıyla 10 gramla elenebiliyorsunuz. O yüzden o antrenörleri de tebrik etmek lazım. Sporcuların kilolarını ayarlıyor, onların 'sparring'lerinde yanlarında oluyor. Düştükleri zaman kaldırıyor. Erkeklerde Özbek antrenörlerimiz bizimleydi. Kadınlarda da Nazım Yiğit ve ekibi var, çok değerli bir ekip. Bu işin perde arkası, sporcularla iç içe olup bu şampiyonalara bir yıl hazırlanmak. Biz de federasyon başkanı olarak kamplara gidiyoruz. Onları motive ediyoruz. İkili kamp imkanı sağlıyoruz. Gerek Kastamonu Kamp Eğitim Merkezimiz'de, gerek yurt dışı kamplarında çocuklarımıza çalışma imkanını veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkek boksuna hareket getirmek istedik"

Hekimoğlu, federasyonda göreve geldikleri dönemde özellikle erkek boksunda gelişim ihtiyacı gördüklerini ve bu alana yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Emrah Yaşar'ın büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Hekimoğlu, "Daha önce Caner Doğaneli federasyon başkanımız vardı. Dünya Boks'un genel sekreteriydi. Dünyada Türkiye'yi tanıtanlardan birisi. Onun yanında yönetim kurulu üyesi olan Eyüp (Gözgeç) Başkanımız devam etti. O da özellikle kadınlarda çok başarılı oldu. Olimpiyat şampiyonu, ikincisi, üçüncüsü kızlarımız var. Ben göreve geldikten sonra başarısız olarak bulduğum tek alan erkeklerdi. Erkeklerde sanki çok çalışılmamış, önem verilmemiş gibi... Erkeklerde önceki yıllara nazaran biraz başarısızlık söz konusuydu. Biz burayı da hareketlendirmek istiyoruz. 23 yaş altı Avrupa şampiyonu olan bir evladımız var, Emrah Yaşar. Mesela o devam etti, biz de destek verdik. Büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Yıllardır alınmayan bir Avrupa şampiyonluğu... Biz bu çıtayı yükseltmek zorundayız. O çıtayı yükseltemezsek başarısız sayılırız. Onlar başarılı federasyon başkanlığı yaptılar. Ben erkeklerde kaybolan yılları telafi etmek istiyorum. Kadınlara verdiğimiz değer kadar erkeklere de değer veriyorum. İnşallah orada da başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda kota hedefi

Kazakistan'daki 2027 Dünya Şampiyonası ile İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları açısından önemine dikkati çeken Hekimoğlu, kadınlarda yüksek sayıda kota beklediklerini söyledi.

Kadın boksunda iddialı olduklarını dile getiren Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlarda olimpik kadromuz neredeyse belli. Yedi sıklette olimpiyata gideceğiz. 6-7 kota alacağımızı düşünüyorum. Çünkü kadınlarda dünyanın en iyi takımı Türkiye'de. Bunu gururla söyleyebilirim. Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincilerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, olimpiyat üçüncümüz Esra Yıldız Kahraman var. Busenaz Sürmeneli çok iyi. Ben onun hem dünyada hem de olimpiyatlarda yeniden şampiyonluklar alacağına inanıyorum. Diğer çocuklarımızın da başarılı olacağına inanıyorum. Kadınlarda kota anlamında bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Erkeklerde de realist olmak istiyorum. 3 ya da 4 kota alabileceğimizi düşünüyorum. Zaten yarı kota oluyor. Çok fazla sıklet yok. Tabii bunu madalya kazanabilecek sporcular anlamında söylüyorum. Olimpiyatta madalya alabileceğimizi söylemeye çalışıyorum. Bunun için uğraşıyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda her şeyimizi ortaya koyacağız. Biz bunu başaracağız. Ben hem erkeklerde hem kadınlarda ekibime güveniyorum. İkisini de birbirinden ayırmıyorum. Tabii kadınların altyapısı daha iyi, daha hazır bir takımımız olduğu için durum biraz farklı. Ancak erkeklerde başantrenör değişikliğine gideceğiz, yardımcısı olacak ve yerine genç kuşaktan iki antrenör koyacağız. Bunlarla birlikte özel turnuvalara ve özel kamplara gidip inşallah erkeklerde de 3 ya da 4 kota alacağımızı düşünüyorum."

Kadınlar +80 kiloda Avrupa şampiyonu olan Havvanur Kethüda'nın olimpiyatlarda sıkletinin bulunmaması üzerine Hekimoğlu, "2020'li yıllardan 2026'ya kadar bir pandemi süreci oldu. Bu arada Ruslar yoktu. Rusların olmadığı turnuvalarda çok başarılı olduk ama şimdi Rusların olduğu şampiyonada da 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldık. Bu çok değerliydi. Ruslar her sıklette iyi. Havvanur bir Rus'u yendi. Erkek ve kadın sporcularımızdan Rusları yenerek şampiyon olanlar oldu. Bizim için en önemli dipnotlardan biri buydu. Şimdi yine kota maçlarında bizim başımızın belası Ruslar olacak. Tabii dünyada Özbekler, Kazaklar, İtalyanlar, Amerikalılar iyi. Ama biz de iyiyiz. Ben iddialıyım, dünyanın en iyi kadın takımı bizde. Bunda Nazım Yiğit hocamın da bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Biz bu şampiyonalara iyi hazırlanıp inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ülkemizi gururlandıracağız. Türk bayrağını göndere çekmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Sporcularla olan samimiyeti

Milli sporcularla yakından ilgilenmesinin aralarındaki bağı güçlendirdiğini belirten Hekimoğlu, kamp merkezlerinde sporcularla sürekli vakit geçirdiğini söyledi.

Kamp eğitim merkezlerine giderek sporcularla yemek yediğini, sohbet ettiğini ve yürüyüş yaptığını anlatan Hekimoğlu, "Ben kamp eğitim merkezlerimize sürekli gidip kalabiliyorum, çocuklarımızla zaman geçirebiliyorum. Bunu severek yapıyorum, bunu isteyerek yapıyorum. Zaten bizim işimiz bu. Dolayısıyla kamp eğitim merkezlerine gidiyorum, çocuklarla yiyorum, içiyorum, sohbet ediyorum, yürüyüş yapıyorum, onların dertlerini dinliyorum. Bu da onlara bir güç veriyor. Bakanlığımız ve genel müdürümüz hiçbir zaman bizi kırmıyorlar. Bize destek veriyorlar. Çocuklarımız da bunu görüyor. Yani arkamızda bir federasyon var. Genel sekreterimiz Mustafa Bey'i de es geçmemem lazım. O da çok tecrübeli bir genel sekreter ve sürekli çocuklarımızın sorunlarıyla kendisi ilgilenebiliyor. Onlarla zaman geçiriyor. Kamplara o da geliyor. Bazen kaynaşsınlar diye çocuklarımızı, eşimizi alıp kamplara gidiyoruz. Böylece çocuklar da bize 'abi' demeye başladı. Bence başarı bu birliktelikten geliyor." ifadelerini kullandı.

Türk boksunun gelişiminde kulüplerin de önemli payı bulunduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, "Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere; Beşiktaş, Kocaeli Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, ASKİ gibi çok kıymetli kulüplerimiz Türk boksuna can suyu veriyor. Bu işe gönül veren tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzon, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Boks Federasyonu olarak göreve geldiklerinde Türkiye'ye Avrupa ve dünya şampiyonaları kazandırma sözü verdiklerini hatırlatan Hekimoğlu, memleketi Trabzon'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Organizasyonda yaklaşık 30 ülkeyi ağırlayacaklarını aktaran Hekimoğlu, "Türkiye'de daha değerli turnuvalar yapmak istiyoruz. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı tekrar gündeme aldık. Trabzon'daki 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan layıkıyla, yüzümüzün akıyla çıkacağız. Orada da çocuklarımız çok iyi çalışıyor. Zaten bir Avrupa şampiyonumuz var. İnşallah burada hem erkeklerde hem kadınlarda artıracağız. Ben 3-5 tane şampiyonluk bekliyorum. Burada önemli olan 30 ülkeyi misafir etmek. Bu anlamda Trabzon Büyükşehir Belediyesiyle ve Trabzon Valiliğimizle çok yakın ilişkilerimiz var. Valimiz başta olmak üzere şehir kenetlendi. Beşirli Spor Kompleksi'mizde misafirlerimizi çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Ben de Trabzonluyum. Turnuva boyunca orada kalmak zorundayım. Çünkü misafirperverliğimizi göstermemiz lazım. İnşallah orada da başarılı olup ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın en iyi kamp eğitim merkezi"

Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle kapsamlı şekilde yenilendiğini belirten Hekimoğlu, "Harika bir fitness salonu ve ringler kurduk. Özbek ve Kazaklarla ikili kamp yaptık. Orada onları misafir ettik. 'Dünyanın en iyi kamp eğitim merkezi' dediler. Harika bir yerimiz var. Koşu pisti, fitness salonu yaptık, boks ringlerinin olduğu yeri yeniledik. Ayrıca Bakanlığımız otelimizi de harika bir yer haline getirdi. Ben erkeklerimiz için de yeni bir otel yeri, yeni bir salon yapmak için Bakan Bey'e müracaat edeceğim. Arazi sorunumuz yok, bize tahsisli. Kastamonu'nun yanı sıra Ankara ve Trabzon'da TOHM merkezlerimiz de var. Buralarda da çalışma imkanı sunuyoruz. Niğde'de harika bir tesis yapılıyor. Artık boks eğitim merkezlerimizin sayısı artacak." dedi.

Türk boks camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Hekimoğlu, "Camiamız bizim için çok değerli. Bütün şampiyonlar bu camiadan çıkıyor. Ben federasyonu istişareyle idare edeceğimi söylemiştim. Herkesin fikrini alarak, hiçbir kulübü küçümsemeden camiamızla bir araya gelerek, sürekli istişare yaparak bu işi yönetiyorum. Önümüzde bir mali kongre var. Federasyonumuzun, Bakanlığımızın ve camiamızın iyiliği için kararlar alacağız. Başarıya endeksli kararlar olacak." diyerek sözlerini tamamladı.