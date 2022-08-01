Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı

01.08.2022 10:13
Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı

Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu.

Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu. Maça Kurtlar Vadisi müziğiyle çıkan Hilal, önce salonda büyük bir coşku oluşturdu, ardından KKTC'li rakibini nakavt etti.

Kocaeli'de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu. Maça Kurtlar Vadisi müziğiyle çıkmayı tercih eden Hilal, salonda büyük bir coşku oluşturdu. Turnuvaya Van'dan katılan 20 yaşındaki sporcu, finalde Kuzey Kıbrıslı rakibi Şahruz Kızılyürek'i nakavtla devirdi. Bu zamana kadarki dördüncü profesyonel maçına çıkan genç sporcu, 3 maçından galip ayrıldı. Hilal, galip geldiği tüm maçları nakavtla kazandı.

"Bana ayrı bir motivasyon kattı"

Kurtlar Vadisi müziğinin kendisini motive ettiğini ifade eden Yunus Hilal, "Küçüklüğümden beri ağabeylerim hep Kurtlar Vadisi dizisini izlerler. Ben de küçüklüğümden beri onlarla beraber izlediğim için bugün bu maçımda bunu tercih ettim. Tüm seyircilerimizin, misafirlerimizin de beğendiğini umuyorum. Hep bu diziyle büyüdük. Bana ayrı bir motivasyon kattı. Seyircilerimizin de desteğiyle beraber ailemi de düşünerek maçımı kazandım" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyatlara katılabilmek"

Hayalinin olimpiyatlarda boy göstermek olduğunu söyleyen Hilal, "Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Daha üst düzey maçlarla daha yüksek seviyelere çıkmayı istiyorum. Umarım olur" dedi.

"Ben daha çok istedim galiba"

Rakibinin de iyi olduğunu belirten Hilal, "Şahruz da bizim bir kardeşimiz. Tebrik ediyorum onu da. İyi bir maç çıkardı. Daha çok isteyen, daha çok emek gösteren kazanmış oldu. Ben daha çok istedim galiba. Rakibimi de tebrik ediyorum, emeğine sağlık. Tekrardan ülkemize, şehrimize hoş gelmiş. Van'da çok iyi spor salonları var. Hocalarımız maçları çok iyi takip ediyor. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Maçlara çıkmamızda arkamızda duruyorlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kurtlar Vadisi, Kick Boks, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika
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