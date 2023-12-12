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Türk Futbolunun Kurtuluşu Genç Oyuncu Gelişiminde - Son Dakika
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Türk Futbolunun Kurtuluşu Genç Oyuncu Gelişiminde

Eski futbolcu Emrah Cülen, Türk futbolunun kurtuluşunun genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyledi. Cülen, altyapı sorunları ve yabancı sınırı hakkında konuşarak, kulüplerin maddi durumlarının düzeltilmesi, altyapıların yeniden planlanması ve doğru eğitmenlerle çalışılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk futbolunun gelişimi için yabancı sınırının kaldırılmasının daha iyi olabileceğini belirtti.

Türk Futbolunun Kurtuluşu Genç Oyuncu Gelişiminde
12.12.2023 - 12:26,
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Eski futbolcu Emrah Cülen, Türk futbolunun kurtuluşunun genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyledi.

Eski futbolcu Emrah Cülen, Türk futbolundaki altyapı sorunları ve yabancı sınırı hakkında konuştu. Süper Lig'de bir, iki kulüp dışında büyük bir çoğunluk mali sıkıntı içinde olduğunu belirten Cülen, "Ancak asıl büyük sıkıntı alt liglerde. Ligdeki hemen her kulübün hali harap durumda. Ancak bu kulüplerin durumu çok fazla dikkate alınmıyor. Her ligin şartlarına göre acil bir planlama yapılmalı. Bu kulüplerin maddi durumları belli bir çizgiye çekilmeli. Ekonomik şartlara göre mali yeterlilik sağlanmalı ve kısıtlayıcı ama çözücü şartlar getirilmeli. Altyapıları, tesisleri, bütçeleri kesinlikle yeniden planlanmalı. Gerekirse bazı kulüplerin kapısına kilit vurulmalı ve her lig kesinlikle yeniden yapılandırılmalı. Bu ligler futbolun milli politikası içine girmeli. Kulüplerin hepsinin özellikle altyapıda büyük gayret göstermesi lazım. İyi eğitmen, iyi eğitici, oyuncu çıkartmak ve oyuncu yetiştirmek lazım. Dünya'da en çok futbolcu ihraç eden ülke Brezilya, Fransa ve Portekiz. Başka çaresi yok. Başka kurtuluş yolu yok Türk futbolunun gelişimi açısından. Türkiye'den yetişip dünyanın en iyi takımlarına giden futbolcular var. Demek ki oluyor. Bunun için ekstra bir formül gerekmez. Altyapıda doğru eğitmenler, doğru çalışma, doğru saha çalışması, doğru profesyonellik, doğru insanlık öğretilip yukarı takıma verilecek" diye konuştu.

"Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde"

Futbolcu yetiştirmenin kolay bir süreç olmadığını ve çeşitli zorluklarının bulunduğuna söyleyen Emrah Cülen, "Zaman içinde bu oyuncular çok daha fazla olacak. Bunlar olmayacak işler değil, yeter ki insana yatırım yapmasını bilelim her alanda. Özellikle hem genç oyuncu gelişimi hem eğitmenlere yaptığımız yatırımlarla ülkemiz futbolu dünya, Avrupa şampiyonalarına gidebilecek ekipler oluşturacaktır. Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde" şeklinde konuştu.

Emrah Cülen, futbolda yaşanan 'Yabancı oyuncu sayısı' tartışmaları hakkında ise, "Fikir belirtmem gerekirse, bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Yabancı ya da yerli oyuncu ayrımı olmaz. İyi oyuncu ya da iyi olmayan oyuncu, yeterli ya da yetersiz oyuncu kavramı var" dedi. Yabancı kuralının serbest olduğu dönemde birçok Türk oyuncunun yurt dışına transfer olduğunu belirten Cülen, yeni nesil Türk teknik direktörlerin ise Türk futboluna çok büyük katkılar sunacağına da dikkati çekti. Futbolculuğu döneminde birçok takımda forma giyen Emrah Cülen kariyerine menajer olarak devam etmeyi planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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