Türk Hakem Gözlemcileri UEFA'da Görev Alacak

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UEFA gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcisi Lale Orta, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B4 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek de 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.