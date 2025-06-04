Türk Kadın Futbolu Hedef B Ligi - Son Dakika
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Türk Kadın Futbolu Hedef B Ligi

Türk Kadın Futbolu Hedef B Ligi
04.06.2025 16:45
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Mustafa Temel Bozbağ, Türk kadın futbolunun B Ligi'nde başarılı olacağını ve gelecekte daha yükseklere çıkacağını açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, "Ülkemizin insanları her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyor. Türk kadını da kadim tarihimizde milyonlarca örnekle yer aldığı gibi mücadele ettiği her alanda tırnaklarıyla kazıya kazıya mutlak suretle başarıya ulaşıyor. UEFA Uluslar C Ligi'nde yenilgisiz ve gol yemeden 6'da 6 yaparak sergilediği performansla B Ligi'ne yükselen Ay-Yıldızlılarımız, 6 maç sonunda bugün itibarıyla üzerine düşeni yapmıştır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçları sonrası A Milli Kadın Futbol Takımı'nın performansı ve gelecekteki planlar doğrultusunda açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunu daha da yukarılara taşımak istediklerini kaydeden Bozbağ, "Tabii ki bu ilerlemenin en büyük fitilini büyük takımlarımız, kadın futbolunda şube açarak yaktılar. Milli takımlarımızın başarılı çıkışıyla paralel olarak ligimizde de kalite gün be gün yükseldi. 2 yıldır şampiyonluğun son haftada kazanıldığı bir lig yarışı izledik. İyi futbolcuların gelişiyle birlikte oyuncuların bireysel performansları da yukarı çıktı. Biz de şimdi FIFA ve UEFA'nın dünyadaki stratejileri ile paralel olarak ülkemizde kadın futbolunu daha da yukarı taşımak istiyoruz. FIFA ve UEFA açıkladıkları yeni planlarla kadın futbolundaki maddi kaynakları çok yukarılara çekti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden sonra Kadınlar UEFA Kupası'nın da hayata geçiyor olması, 55 Avrupa ülkesine çok ciddi bir mesajdı. UEFA ile senkronize bir şekilde ilerleyen yönetim kurulumuz da bu adımlara paralel olarak kadın futbolunu daha da yukarıya taşıyacak adımları dikkatlice hazırlıyor" diye konuştu.

'TÜRK KADIN FUTBOLU ÖNÜMÜZDEKİ 4 SENEDE ÇITAYI ÇOK DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK'

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-out maçında karşısına çıkacak rakibi mutlaka yeneceğine inandığını söyleyen Mustafa Temel Bozbağ, "UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile Sivas'ta oynadığımız karşılaşmada Türk kadın futbol tarihinin taraftar rekoru kırıldı. Ülkemizin insanları her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyor. Türk kadını da kadim tarihimizde milyonlarca örnekle yer aldığı gibi mücadele ettiği her alanda tırnaklarıyla kazıya kazıya mutlak suretle başarıya ulaşıyor. UEFA Uluslar C Ligi'nde yenilgisiz ve gol yemeden 6'da 6 yaparak sergilediği performansla B Ligi'ne yükselen Ay-Yıldızlılarımız, 6 maç sonunda bugün itibarıyla üzerine düşeni yapmıştır. FIFA Dünya Sıralaması'na baktığımızda bugün itibariyle en altta olan Türkiye, B Ligi'nde kalabilmek adına play-out oynama hakkı kazandı. 6 maçın hepsini izledim. Bu takım herkesi şaşırtacak şekilde sahada gerçekten dişiyle, tırnağıyla mücadele etti. Çok şanssız bir şekilde grubun en başarılı takımı İrlanda Cumhuriyeti iki defa elimizden kaçtı. Slovenya maçlarının ikincisinde kora kor oynadık. Yunanistan maçlarında ise galip gelmeyi bildik. Şimdi önümüzde play-out maçları var. İnanıyorum ki A Milli Kadın Futbol Takımımız, play-out'ta karşımıza çıkacak olan Kosova ya da Kıbrıs Rum Kesimi'ni mutlak suretle yenecek ve UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisine yer edinecektir. Malum ki gerçek başarılar bir anda olmuyor. Hamur, yoğrula yoğrula bir kıvama ulaşıyor. Bu takım da şu an yoğrulma aşamasında. Ama 4 senede koşar adım ilerleyen Türk kadın futbolu, önümüzdeki 4 senede çıtayı çok daha yukarıya taşıyacak ve mutlaka bir büyük turnuvada kendisine yer edinecektir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Kadın Futbolu Hedef B Ligi - Son Dakika

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