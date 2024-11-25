Türk Kick Boks Takımı CISM Şampiyonu

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Türk sporcular, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 14'ü altın, 26 madalya elde ederek takım halinde birinci oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı kick boksçular, Antalya'da düzenlenen organizasyonda 14 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Kick boks tarihinde ilk kez yapılan ve ev sahipliğini yaptığımız 1. CISM Açık Askeri Kick Boks Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm milli takımımıza göstermiş oldukları üstün çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.