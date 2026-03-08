Türk Milli Takımı'na Dağ Kayağı'nda Tarihi Madalyalar - Son Dakika
Son Dakika

Türk Milli Takımı'na Dağ Kayağı'nda Tarihi Madalyalar

Türk Milli Takımı'na Dağ Kayağı'nda Tarihi Madalyalar
08.03.2026 20:59
Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

AZERBAYCAN'da düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 'Vertical' (Dikey) kategorisinde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tarihe geçti. 'U20 Kadınlar' kategorisinde Gülnur Sağır gümüş madalya, Süeda Sultan Evci de bronz madalya kazandı. Türkiye'yi 'U18 Kadınlar' kategorisinde temsil eden Rabia Bulut ise bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular bu sonuçların ardından tarihte ilk defa Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

ŞENKAYNAĞI: MİLLİ SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, şampiyona sonrasında yaptığı değerlendirmede, milli sporcularımızın dayanıklılık sınırlarını zorlayan en teknik disiplinlerden biri olan 'Vertical' kategorisinde, tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Şenkaynağı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak bizleri gururlandıran ve dağ kayağı tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Gülnur Sağır, Süeda Sultan Evci ve Rabia Bulut'u gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türkiye'nin Dağ Kayağında ne kadar önemli bir atılıma imza attığının en net göstergesidir. Antrenörlerimiz Musa Değer ve Ali Osma başta olmak üzere, emeği geçen tüm teknik ekibi ve madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: DHA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
8.03.2026 22:03:21.
Türk Milli Takımı'na Dağ Kayağı'nda Tarihi Madalyalar
Kişisel Verilerin Korunması
