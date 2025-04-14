Türk Okçuluğunda Hızlı Büyüme - Son Dakika
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Spor

Türk Okçuluğunda Hızlı Büyüme

Cengiz Toksöz, Türk okçuluğu federasyonunun 25 bin lisanslı sporcuya ulaştığını duyurdu.

14.04.2025 11:16
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaklaşık 5 yılda lisanslı sporcu sayılarının 25 bini geçtiğini belirterek, Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi.

Başkan Toksöz, İstanbul Küçükçekmece'deki Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aynı anda Erzurum, Mersin, İstanbul, Bursa, Konya ve Ankara'da düzenledikleri elemelere 3 binden fazla sporcu katıldığını aktaran Toksöz, "Altı ilimizde geleneksel Türk okçuluğu elemelerini gerçekleştiriyoruz. Binlerce kemankeş yaylarını gerip hem sportif faaliyeti gerçekleştiriyor hem de kültürel mirasımızı yaşatma adına ter döküyor." diye konuştu.

Cengiz Toksöz, federasyonun 2019'da kurulduğunu hatırlatarak, "Kurulduğumuz günden bu yana hem sportif hem kültürel alanda çalışmalar yapılıyor. Tarihten gelen miras bize bu sorumluluğu da yüklüyor. Sadece bir spor federasyonu olmanın ötesinde kıyafetlerimiz, oklarımız, yaylarımız ve ritüellerimizle geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işin ne kültürel ne de sportif tarafını es geçebiliriz. İkisini bir arada sentezleyerek bu sporun yaşatılması ve kültürel anlamda atalarına layık gençlerin yetişmesi için mücadele ediyoruz. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu sadece bir spor federasyonun ötesinde tarihin yüklediği bu mirasla ve sorumlulukla faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Toksöz, lisanslı sporcu sayısının hızla arttığına değinerek, "Federasyonumuzun kurulduğu 2019'dan bu yana yaklaşık 25 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştık. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Gençlerimiz, genlerinde bulunan bu sporu yaşatmak için ilgi gösteriyor. Bine yakın kulübümüz ve antrenörümüzle Türk okçuluğu günden güne büyüyen, atalarına yakışır gençlerin yetiştiği bir branş olmaya devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

"Etnospor ile çok ciddi bir ivme kazandı"

Cengiz Toksöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ile TRT'de yayımlanan dizilerin geleneksel Türk okçuluğuna ilgiyi artırdığını belirtti.

Etnospor Kültür Festivali'nin ilkinin 2016'da Ata Sporları Merkezi'nin yer aldığı Bezirganbahçe'de düzenlendiğini aktaran Toksöz, "İlk Etnospor'dan bugüne ilgi çok arttı. Etnospor ve Okçular Vakfının katkılarıyla geleneksel sporun ihya edilmesi adına çok ciddi adımlar atılıyor. 2012'de Okçular Vakfının ihyası, geleneksel okçuluğun büyümesinde ciddi katkılar sağladı. Etnospor ile hem geleneksel sporların hem de çocuk oyunlarının yaşatılması çok ciddi bir ivme kazandı. Bir parantezi de TRT'ye ve özel kanallara açmamız lazım. Tarihi konu alan diziler ve çizgi filmler, çocuklarda ilgi uyandırmaya devam ediyor. Sinema filmleri ve diziler, geleneksel Türk okçuluğunu çok ciddi bir şekilde ileriye taşınmasında bizlerin en büyük paydaşları. Başta TRT olmak üzere bu işe ilgi duyan, bu anlamda yapım üreten herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mete'nin başarısı Türk okçuluğunun, ülkemizin başarısı"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğunun geleneksel-modern ayrımı yapmadan Türk okçuluğunun bir başarısı olduğunu söyledi.

Milli okçu Mete Gazoz'yun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasının da ilgiye katkı sağladığına değinen Toksöz, şunları kaydetti:

"Okçuluk, geleneksel ve modern olarak iki stile ayrılıyor. Ancak özünde okçuluk Türk'ün sporudur. Mete olimpiyat şampiyonu olduğunda bizi de arayıp tebrik edenler oldu. Modern okçuluk, geleneksel okçuluk ayrımımız yok. Mete'nin başarısı Türk okçuluğunun, ülkemizin başarısı. Atalarımızın bize yüklediği sorumluluğun gereği olan bir başarıydı. Mete ile gurur duyuyoruz. Geleneksel okçuluğun uluslararası federasyonlaşması için çalışmalarımıza başladık. Olimpik bir branş olarak bir çatı kurulduğunda biz de olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirmeyi hayal ediyoruz."

"Okçuluk, insana bedensel, ahlaki ve manevi anlamda çok ciddi katkı sağlıyor"

Cengiz Toksöz, okçuluk sporunun çocukları fiziksek ve zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu belirtti.

Özellikle dikkat ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara doktorların okçulukla ilgilenmesini tavsiye ettiğini aktaran Toksöz, "Okçuluk, doktor tavsiyesiyle birlikte yapılabilen bir spor. Duruş ve omurga bozukluklarına, dikkat dağınıklığına, odaklanma sorunu yaşayan herkese okçuluğun faydası var. Okçuluk, insana hem bedensel hem ahlaki hem manevi anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Sınava hazırlanan çocuklar odaklanma sorunu ve dikkat dağınıklığı yaşıyorsa psikologlar tarafından okçuluk sporun tavsiye ediliyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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