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Türk Özel Sporcular Yeni Hedefte

Türk Özel Sporcular Yeni Hedefte

Ensar Kurt, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflerini ve 2028 Paralimpik Oyunları hazırlıklarını açıkladı.

27.03.2025 10:26
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili, "2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları öncesi milli takımlarımızın durumunu görmüş olacağız. Çok genç ve iddialı ekibimiz var. Hedefimiz salon atletizm şampiyonalarında bugüne kadar almış olduğumuz madalyaların üstünde bir madalya kazanmak" dedi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde yer alan milli sporcular, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdiği hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, kamp süreci, şampiyonadaki hedefleri ve federasyonun çalışmalarıyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Finlandiya'dan madalyalarla dönmek istediklerini söyleyen Kurt, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'muzun 2025 faaliyet programında yer alan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladık. Bu organizasyon 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndan sonra katılacağımız ilk uluslararası organizasyon olacak. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları öncesi milli takımlarımızın durumunu görmüş olacağız. Çok genç ve iddialı ekibimiz var. Hedefimiz salon atletizm şampiyonalarında bugüne kadar almış olduğumuz madalyaların üstünde bir madalya kazanmak ve milletimize bu madalyaları armağan etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Türk sporcusunun gücünü göstermek" ifadelerini kullandı.

"2028 Los Angeles'ta altın madalya ile taçlandırmak istiyoruz"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edilen başarıların geri dönüşüne de değinen Asbaşkan Kurt, "Biz down sendromlu, otizm ve mental bireylere spor yaptıran bir spor federasyonuyuz. Mental sporcularımız Paris'te yarıştılar ve federasyonun kuruluşundan bu yana ilk defa Paris Paralimpik Oyunları'nda 400 metrede Aysel Önder, oyunlar ve dünya rekoru kırarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Burada olan sporcularımızdan Fatma Damla Altın da uzun atlamada bronz madalya kazandırdı. İlkleri başardık. Başta Federasyon Başkanımız Birol Aydın'ın başkanlığında, yönetim kurulu ve teknik kurullarımızın, kulüplerimizin, sporcularımızın 10 yıllık bir emeği var. Yüzlerce gün çalışma var, antrenman var, sabır var, mücadele var. Onlarca katılım sağlanan turnuvalar var. Sonunda gelen bir gümüş madalya ve oyunlar rekoru; camiamızda büyük sevinç ve mutlulukla karşılandı. Özel sporcular branşı, paralimpik oyunlarında atletizm, yüzme, masa tenisinde az sayıda temsil edinilen branş. Dünyada ilk 10 sporcu arasına girmek gerekiyor. 2 branşımızda 8 kota aldık ve 3 madalya ile döndük. Gerçekten çok başarılı bir olimpiyat tamamladık. Hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda bunu altın madalya ile taçlandırmak" diye konuştu.

"Anadolu'nun her yerinde milli takımlarımızı oluşturduk"

Ensar Kurt, küçük yaşta keşfettikleri sporcular olduğunu belirterek, Anadolu'da yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Federasyon olarak bizim en önemli özelliğimiz genç ve dinamik bir takımımız var. Her sporcumuzun birden fazla, onu zorlayacak, rekabet edecek sporcularımız var. En büyük sporcumuzun yaşı 24, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda 28 yaşında olacak sporculardan bahsediyoruz. Bugün 16-17 yaşında yeni sporcular var. Onların da Finlandiya'da ilk yarışı olacak. Onlar da Los Angeles'ın aday sporcuları. 12-13 yaşında keşfettiğimiz sporcular var. Onları da 2032'ye hazırlıyoruz. Anadolu'nun her yerinde para atletizm, özel sporcular yüzme ve masa tenisinde A, B, C milli takımlarımızı oluşturduk. Teknik ekibimizle beraber yolumuza devam ediyoruz."

Asbaşkan Kurt, federasyonun 15 branşta faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizerek, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve medyaya teşekkürlerini iletti.

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Muhammet Atıcı, Reyhan Taşdelen, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Doğukan Bostancı, Mustafa Yıldırım, Emir Yağız Salcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz, Elif Bayrak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Los Angeles, Ensar Kurt, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

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