Türk Pentatlonu Olimpiyatlara Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Türk Pentatlonu Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Federasyon Başkanı Aydın, 2028 Olimpiyatları için madalya hedefliyor ve engel parkurunu yaygınlaştırıyor.

14.05.2025 11:29
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye'nin modern pentatlonda hatırı sayılır ülke haline geldiğini ve hazırlığını yaptıkları Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyledi.

Serhat Aydın, AA muhabirine, modern pentatlonun eskrim, yüzme, engel disiplini, atış ve koşudan oluşan çok disiplinli bir spor olduğunu belirtti.

Ulusal sıralama yarışlarına önem verdiklerini ve bunun en büyük faydasının altyapıya hizmet etmek olduğunu dile getiren Aydın, yarışların sayısını artırarak daha fazla sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Aydın, 12 ve 16 yıllık eylem planları içinde çocukları olimpiyat seviyesine hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Yaptığımız ulusal yarışların meyvelerini toplamaya başladık. Katılımlarımız artmaya başladı. Sporcuların modern pentatlona ilgileri daha da artıyor. Bu yarışlarda insanlara ulaşabilmek için canlı yayınlara başladık. İnsanlar bizi daha fazla görmeye başladı. Bu spor dalının ne kadar güzel olduğunu bu şekilde tabana yaymaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Engel parkuru branşını tabana yaymak istiyoruz"

Geçen yıl biniciliğin yerine engel parkurunun getirildiğini dile getiren Aydın, Ankara'da uluslararası standartlara uygun bir engel parkuru yaptıklarını anlattı.

Aydın, Bursa'da da uluslararası standartlara uygun bir engel parkuru yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de 40 ilimize şu anda antrenman engel parkurları yapmaya başladık. Şu anda 18 ilimizde antrenman engel parkuru var. İnşallah yıl sonuna kadar 22 ilimize daha antrenman engel parkurları yerleştirerek modern pentatlonun yeni branşı olan engel parkuru branşını tabana yaymak istiyoruz." diye konuştu.

"Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırma zamanı geldi"

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için yoğun çalıştıklarını söyleyen Aydın, önceki dönemlerde çeşitli sporcularla olimpiyatlarda yer aldıklarını hatırlattı.

Aydın, hedeflerinin sıradaki organizasyonda 4 kota almak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Branşımızda iyi seviyelerdeyiz. Alttan gelen çocuklarımız var. Onlar da çok iyi seviyede. Engel parkuruyla beraber sporcularımızın performanslarının daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Olimpiyatlar, modern pentatlonda bir dönüm noktası olacak. Allah izin verirse erkeklerde ve kadınlarda olimpiyat madalyası alacağımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Önceki başkanımız ve şu anki Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır çok destek oluyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya da aynı şekilde desteklerini esirgemiyor. Tesisleşme anlamında da Türkiye Yüzyılı'nda müthiş işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Yani artık Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırma zamanı geldi ve federasyon olarak tüm hazırlıklarımız tamam."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Pentatlonu Olimpiyatlara Hazırlanıyor - Son Dakika

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