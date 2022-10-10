Türkiye santrançta olimpiyat şampiyonu oldu - Son Dakika
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Türkiye santrançta olimpiyat şampiyonu oldu

10.10.2022 10:06
Türkiye santrançta olimpiyat şampiyonu oldu

FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda Satranç Milli Takımı, Türkiye-Kırmızı Takımı ile satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda Satranç Milli Takımı, Türkiye-Kırmızı Takımı ile satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda Kırmızı, Beyaz ve Anadolu olmak üzere 3 takım halinde yarışan Türkiye Satranç Milli Takımı, önemli bir zafere imza attı. Milliler, Türkiye-Kırmızı Takımı ile satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

23 ülkeden 34 ülke takımının yarıştığı turnuvada Türkiye-Kırmızı Takımı, 8. turda oynadığı Özbekistan-2 maçında aldığı 4-0'lık galibiyet ile son tur öncesi olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti. GM (Büyük Usta) Cemil Aghamaliyev kaptanlığında; FM Eray Kılıç, FM Hasan Hüseyin Çelik, FM Taha Özkan, WFM Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan Türkiye-Kırmızı Takım, İngiltere, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Küba ve İran takımları karşısında gösterdikleri performans ve aldıkları başarılı skorlarla şampiyonluğa ulaştı.

Gülkız Tulay: "Çok mutluyuz, çok gururluyuz"

Türk satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu olduklarına dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran, müthiş bir başarıya imza atan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Otoritelerin de gözdesi olan gençlerimiz tüm maçlarda liderliklerini korudular ve son tur öncesi şampiyonluklarını garantileyerek tarihi bir gurur yaşattılar" dedi.

Son yıllarda genç millilerin üst üste büyük başarılara imza attıklarını belirten Tulay, şunları söyledi:

"Teknik ekibimiz başta olmak üzere şampiyon olan ve müthiş bir mücadele ile 8 tur boyunca başarıdan başarıya koşan, son tura girerken şampiyonluğu garantileyerek bize muhteşem bir sevinç yaşatan Kırmızı Takım'da yer alan genç millilerimizi gönülden kutluyorum. Turnuva boyunca çok başarılı skorlar aldılar, mücadeleden vazgeçmediler. En zorlu takımlara karşı sergiledikleri performansla satranç otoritelerinin gözdesi oldular. Satrançta bu yaş grubunun en iyilerinin yarıştığı ve satranç otoriteleri tarafından en zorlu yaş grubu olarak tanımlanan bu turnuvada olimpiyat şampiyonu olmayı başaran genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Turnuvaya 3 takımla katıldık. Kırmızı, Beyaz ve Anadolu takımlarımızda yer alan tüm sporcularımız çok iyi maçlar çıkardılar. Bu bizim genç milli takımımızın da gücünü de sergiliyor. Son yıllarda gençlerimiz Avrupa ve dünyada çok büyük başarılara imza attı. Gelecekte genç millilerimizle daha başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk satrancı genç ustaları ile büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye santrançta olimpiyat şampiyonu oldu - Son Dakika

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