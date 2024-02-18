Türk Serbest Stil Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Türk Serbest Stil Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Türk Serbest Stil Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlılar, organizasyonda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı. Bu zaferle birlikte Türkiye, 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşmış oldu.

18.02.2024 21:53
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Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakaları sona erdi.

Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye böylece İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA

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