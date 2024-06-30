Türk Sporcular Avrupa İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

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Avrupa İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası'nın gençler kategorisinde mücadele eden Türk sporcular, bir altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Naz Albayrak ile Muhammed Erkam Bayraktar, genç karışık çiftler finalinde Alman Mara Opitz-Lennard Opitz ikilisini 2-1 (4-6, 6-1, 10-8) mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Naz Albayrak-Zeynepsu Yünlü ikilisi, Avusturyalı Paula Eder ile Mara Opitz'e karşı oynadığı genç çift kadınlar finalini kaybederek 2'nci oldu.

Genç tek kadınlarda da finale çıkan Naz, Ukraynalı Yeva Flierko'ya yenilerek gümüş madalya aldı.