Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
29.06.2025 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan ve anlatımıyla hafızalara kazınan ünlü spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig müsabakalarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan duyurdu. Ugan, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan isim olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı. Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

SABRİ UGAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, Türk spor medyasının tanınmış ve sevilen spikerlerinden biriydi. Ugan, kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürü oldu. Bu dönemde Sakaryaspor maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı. 1994 yılında Kanal 6'da editör olarak görev yaptı, ardından Star TV'ye geçti ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli maçları anlattı. Birçok farklı televizyon kanalında görev aldı, futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yaptı. Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı da bulunuyordu.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Haberler.com Özel, Kanser Tedavisi, Sabri Ugan, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ebuturap:
    keşke türk siyasetininde acı bizim için tatlı günü olsaaydı keşkeeeee o gitseydi hayırlısıyla 46 99 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Ama beklediğimiz vefat haberi bu değildi kimsenin ölmesini dilemek istemezdim ama millet olarak başka da kurtuluşumuz yok yapıştılar koltuğa son nefese kadar gitmeyecekler. 22 44 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    gerçekten çok üzüldüm yüce rabbim mekanı cennet eylesin nur içinde yatsın türk futbolu için büyük bir kayıp sesiyle coşkusuylu türk futboluna çok şey katti güle güle büyük spiker 53 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Allah rahmet eylesin. 42 1 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin.. 39 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kamyonette kahreden görüntü Kamyonette kahreden görüntü
Futbolseverler ekran başına Dev maçlar şifresiz yayınlanacak Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol’dan ’sistem’ ve Murat Ongun itirafları Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:53
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
13:35
Sazı eline aldı Fenerbahçe’de kaptan Ali Koç
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç
13:10
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ’’Yüreğim ağzıma geldi’’ demekten kendini alamadı
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ''Yüreğim ağzıma geldi'' demekten kendini alamadı
11:42
Kulüpler anlaştı 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor
Kulüpler anlaştı! 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
11:37
Eniştesini silahla vurduktan sonra araçla üzerinden geçen sanığa verilen 19 yıl hapis fazla bulundu
Eniştesini silahla vurduktan sonra araçla üzerinden geçen sanığa verilen 19 yıl hapis fazla bulundu
11:27
Yargıtay, düğün yapmayan kocayı “tam kusurlu“ buldu
Yargıtay, düğün yapmayan kocayı "tam kusurlu" buldu
11:14
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol’dan ’sistem’ ve Murat Ongun itirafları
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 19:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.