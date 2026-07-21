Türk Takımları Avrupa'da Sahne Alıyor

FENERBAHÇE

21.00 Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zarbze ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR FK - INTER TURKU MAÇINA DOĞRU

17.00 Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Teknik direktör Nuri Şahin ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.30 Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Finlandiya ekibi, maçın son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

12.30 - 17.30 Sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

- Kayserispor - Kasımpaşa

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