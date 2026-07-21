Türk Takımları Avrupa'da Sahne Alıyor - Son Dakika
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Türk Takımları Avrupa'da Sahne Alıyor

21.07.2026 10:32
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile, Başakşehir ve Beşiktaş hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE

21.00 Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zarbze ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR FK - INTER TURKU MAÇINA DOĞRU

17.00 Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Teknik direktör Nuri Şahin ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.30 Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Finlandiya ekibi, maçın son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

12.30 - 17.30 Sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

- Kayserispor - Kasımpaşa

Peter Etebo: Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene hiç kimse yaşamak istemiyor

'Oynadığım tüm ligler yarışmacı ve mücadeleci liglerdi'

'Fenerbahçe maçı hakkında konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum'

'Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum'

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Fenerbahçe, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Avrupa'da Sahne Alıyor - Son Dakika

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