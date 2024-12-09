Türk Takımları Avrupa Kupalarında Mücadele Edecek

Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
Yarın:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)
19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)
11 Aralık Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)
CEV Kupası
Yarın:
14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)
21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru
CEV Challenge Kupası
12 Aralık Perşembe:
19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)
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