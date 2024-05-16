Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk edecek

Türk Telekom, Anadolu Efes\'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes, serideki ilk maçı kazandı ve yarı finale yükselmek için galibiyet arayacak. Türk Telekom ise galip gelmesi halinde seriyi uzatacak ve üçüncü maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

16.05.2024 09:45
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yarın da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA

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