Türk Telekom'dan Aris Midea'ya 87-77 Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom'dan Aris Midea'ya 87-77 Galibiyet

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı 87-77 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

11.12.2024 22:16
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Salon: Ankara

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ), Guido Giovannetti (İtalya)

Türk Telekom: Smith 6, Brown 18, Bess 2, Alexander 7, Makoundou 9, Berkan Durmaz 5, İsmet Akpınar 19, Melih Tunca, Mahir Ağva 5, Hanlan 16

Aris Midea: Cooper 20, Nolley 10, Chatzidakis 2, Vissariou 3, Banks 2, Laszewski 9, Willis 15, Roberts 5, Fillios, Hodge 11

1. Periyot: 14-22

Devre: 45-43

3. Periyot: 63-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.18 Fillios (Aris Midea)

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği Yunan temsilcisi Aris Midea'yı 87-77 yendi.

Takımların sert savunmayla başladığı maçın ilk 5 dakikası 8-4 Aris Midea'nın üstünlüğüyle geçildi. Yay gerisinden isabetli şutlar bulan konuk ekip, ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Türk Telekom, konuk takımın başatrenörü Ioannis Kastritis'e mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, 15. dakikada 34-31 öne geçmeyi başardı. İki takım da yay gerisinden isabet bulduğu maçta Türk Telekom, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, çeyreğin ilk 3 dakikası Türk Telekom'un 48-47 üstünlüğüyle geçildi. Başkent temsilcisi, üçüncü periyodu da 63-60 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Telekom'dan Aris Midea'ya 87-77 Galibiyet - Son Dakika

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