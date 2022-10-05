Türk Telekom Basketbol Kulübü, Avrupa'da başarıya inanıyor - Son Dakika
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Türk Telekom Basketbol Kulübü, Avrupa'da başarıya inanıyor

05.10.2022 11:26
Türk Telekom Basketbol Kulübü, Avrupa'da başarıya inanıyor

Türk Telekom Spor Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş, mücadele edecekleri ULEB Avrupa Kupası'nda finale çıkmanın veya şampiyon olmanın sürpriz olmayacağını belirtti.

ERKAN TİRYAKİ - Türk Telekom Spor Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş, mücadele edecekleri ULEB Avrupa Kupası'nda finale çıkmanın veya şampiyon olmanın sürpriz olmayacağını belirtti.

Külçebaş, Türk Telekom'un bu sezonki hedeflerini AA muhabirlerine değerlendirdi.

Basketbolda tüm hazırlıklar doğru yapılsa bile bazen başarısızlıkların gelebildiğini belirten Külçebaş, geçen yıl da böyle bir sezonu yaşadıklarını ifade etti.

Bu sezon hazırlık kamplarının verimli geçtiğini belirten Külçebaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Darüşşafaka'yı sahalarında yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Daha önlerinde çok müsabakanın bulunduğunu dile getiren Külçebaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon yapıyı biraz daha hızlandırmak, etkileşimi biraz daha artırmak istedik. Bu yıl daha agresif, daha çok mücadele eden, taraftarın memnun kalacağı, mücadeleyi görmek istediği takımı oluşturmaya çalıştık. Aldığımız geri bildirimlere bakıldığında, mücadele eden o takımı kurduk gibi görünüyor. İki lige de yetecek enerjimiz var. Taraftarlar bizi yeteri kadar desteklerse mutlu oluruz. Ankara bizi bağrına bassın çünkü iyi gün de olacak kötü gün de olacak. Oradan beraber kalkmak lazım. İki kulvarda da hedeflerimiz var. Başarıya açız. Ekip de çok aç ve hırslı. Bunu da inşallah sahada yansıtacağız."

"Bu takıma karşı sabırlı olsunlar"

ULEB Avrupa Kupası'nda başarılı olmak istediklerine dikkat çeken Külçebaş, "Avrupa Kupası'nda normal lig bittikten sonra, eleme usulü tek maçlar oynanıyor. Ligi güzel bir yerde bitirip, bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Finale çıkmak veya şampiyonluk benim için sürpriz olmaz. Kimyayı yakaladığımızda en üst hedefimiz ne varsa onu gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Önder Külçebaş, Ankaralı basketbolseverlerden maçlarda takımlarına destek vermesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Eski bir basketbolcu olarak söyleyebilirim ki gerçekten bizi destekleyerek en tepeye çıkarabilirler. veya en aşağı da çekebilirler. Bu yeni kurulmuş bir takım. Bazı aksaklıklar mutlaka olacaktır. İlk maçlara çıkıyoruz, anlaşmazlıklar, top kayıpları, maç kayıpları olabilir. Rica ediyorum bu takıma karşı sabırlı olsunlar. Gün sonunda inşallah söz veriyorum çok güzel bir takım izleyecekler."

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda, Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketball (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions (Büyük Britanya) takımlarıyla mücadele edecek.

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Kaynak: AA

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