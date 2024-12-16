Türk Voleybol Takımları Avrupa'da Mücadele Ediyor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 5 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
Yarın:
22.00 Mint Volley Monza (İtalya)- Fenerbahçe Medicana
18 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)
CEV Kupası
19 Aralık Perşembe:
19.00 Ziraat Bankkart- Galatasaray HDI Sigorta
CEV Challenge Kupası
18 Aralık Çarşamba:
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