Türk Voleybol Takımları Avrupa'da Mücadele Ediyor

Spor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 5 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

Yarın:

22.00 Mint Volley Monza (İtalya)- Fenerbahçe Medicana

18 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV Kupası

19 Aralık Perşembe:

19.00 Ziraat Bankkart- Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası

18 Aralık Çarşamba:

14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)