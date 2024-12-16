Türk Voleybol Takımları Avrupa'da Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Spor

Türk Voleybol Takımları Avrupa'da Mücadele Ediyor

Bu hafta 5 Türk voleybol takımı Avrupa kupalarında yer alacak.

16.12.2024 14:49
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Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 5 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

Yarın:

22.00 Mint Volley Monza (İtalya)- Fenerbahçe Medicana

18 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV Kupası

19 Aralık Perşembe:

19.00 Ziraat Bankkart- Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası

18 Aralık Çarşamba:

14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)

Kaynak: AA

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