Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi Canlı Yayınlanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Şampiyonluk Mücadelesi Canlı Yayınlanacak

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor müsabakaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ligin lideri Galatasaray Petrol Ofisi 68 puanla birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 66 puanla takip ediyor. Ligdeki son hafta karşılaşmaları 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

03.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:55
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonunun belli olacağı müsabakalar, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonu belirleyecek Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Trabzonspor mücadeleleri, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te oynanacak.

Galatasaray Petrol Ofisi 68 puanla lider, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligde son hafta karşılaşmalarının tamamı, 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi Canlı Yayınlanacak - Son Dakika

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