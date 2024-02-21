Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferler forma giyebilecek - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferler forma giyebilecek

Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferler forma giyebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında takvim değişikliği nedeniyle yeni transferlerin forma giyebileceğini açıkladı. Ayrıca Süper Lig'in, Süper Kupa karşılaşması nedeniyle 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı belirtildi.

21.02.2024 21:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Kupa müsabakasındaki takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin söz konusu karşılaşmada uygulanmayacağı belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.

Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferler forma giyebilecek - Son Dakika
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