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Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili toplantı sona erdi - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili toplantı sona erdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda herhangi bir açıklama yapılmazken, başkan ve yöneticilerin morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi.

Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili toplantı sona erdi
29.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:19
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasındaki toplantı sona erdi.

Riyad'daki TFF kafilesinin konakladığı otelde gerçekleştirilen toplantı bitti. Otelden ayrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 2 kulübün yöneticileri, herhangi bir açıklama yapmadı.

Başkan ve yöneticilerin morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi.

Kaynak: AA
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