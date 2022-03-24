A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi - Son Dakika

STAT: DragaoHAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynPORTEKİZ: Diogo Costa - Diogo Dalot, Jose Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro (Dk. 88 Nuno Mendes), Joao Moutinho (Dk. 88 Matheus Nunes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Bernardo Silva, Diogo Jota (Dk. 71 Joao Felix), Otavio (Dk. 89 Leao), Cristiano RonaldoTÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik (Dk. 79 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 79 Dorukhan Toköz), Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak YılmazGOLLER: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)SARI KARTLAR: Jota, Moutinho (Portekiz), Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Dorukhan Toköz (Türkiye)A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Otavio, 42'nci dakikada Jota ve 90+4'üncü dakikada Matheus Nunes kaydetti. Milli takımın tek golü ise 65'inci dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Burak Yılmaz, 85'inci dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. 9'uncu dakikada Fernandes'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Dalot'un yerden ceza sahası içerisinde çıkardığı pasla buluşan Ronaldo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.11'inci dakikada Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Jota'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.15'inci dakikada Portekiz öne geçti. Ronaldo'nun pasıyla buluşan Jota, ceza sahası dışındaki Bernardo Silva'yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Otavio'nun altıpas içerisinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.21'inci dakikada Danilo'nun yaptığı hatalı pas sonucu topla buluşan Cengiz'in ceza sahası yayı çizgisinin gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Costa kurtardı.22'nci dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Cengiz'in arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem, arka direkteki Berkan'ı gördü. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.27'nci dakikada Cengiz'in sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Portekiz savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışarısında topla buluşan Orkun'un rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı son anda kaleci Costa, uzanarak kornere çeldi.42'nci dakikada Portekiz farkı 2'ye çıkardı. Otavio'nun ceza sahası yayı önünden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.48'inci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve pasını Bernardo Silva'ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva'nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.65'inci dakikada Berkan'dan aldığı pasla meşin yuvarlakla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.75'inci dakikada Guerreiro'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Otavio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.83'üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Enes Ünal topu kontrol ettikten sonra Fonte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Siebert, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.85'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.90+4'üncü dakikada Leao'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Nunes'in kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak play-off finaline yükseldi.

- Portekiz