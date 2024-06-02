Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup etti

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda İsrail\'i 6-0 mağlup etti

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 yenerek galibiyetle başladı. Türkiye, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada oynanan maçta rakibini 2-0 önde tamamladığı ilk yarıdan sonra 6-0'lık skorla mağlup etti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Azerbaycan ile karşılaşacak ve çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

02.06.2024 18:45
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Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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