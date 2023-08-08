Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti - Son Dakika
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Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti

08.08.2023 16:36

Türkiye, FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile mücadele edecek. Elemelerdeki karşılaşmalar üç farklı pencerede oynanacak ve gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Şampiyona Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından Ay-Yıldızlı takımın rakipleri belli oldu. FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

GRUBU İLK 3'TE BİTİRENLER AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEK

Elemelerdeki karşılaşmalar, üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Her pencerede ülkeler 2'şer maça çıkacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

4 ÜLKENİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti
Kaynak: DHA
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Macaristan, İzlanda, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti - Son Dakika
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