Türkiye 2025\'te Üç Dünya Şampiyonasına Ev Sahibi Olacak

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Türkiye'nin 2025 yılında üç önemli dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin "Tesislerimizde artık dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlayabiliyor ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapabiliyoruz." dedi.

Albayrak, yarın İstanbul'da başlayacak 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman maçları öncesi AA muhabirinine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk defa bir senede üç dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapacaklarını belirten Albayrak, uluslararası organizasyonların Türkiye'ye alınmasında sportif ve tesis yatırımlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'da tesisleşme anlamında ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"Tesislerimizde artık dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlayabiliyor ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapabiliyoruz. Bu şampiyonaların yapılacağı yerler ülkelerin oylarıyla belirleniyor. Yeni tesislerimizden dolayı ülkelerden güçlü destekler aldık. Bu sebeple 2025 yılında üç önemli dünya şampiyonası,18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman ve Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman müsabakalarını Türkiye'de organize edeceğiz. Bunların 3'ü de İstanbul'da olacak. Ülkeleri çok güzel ağırlayacağımızdan eminim."

Albayrak, 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu karşılaşmalarının yarın Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacağını da anımsatarak "Bu konuda heyecanlıyız. Pek çok buz hokeyi ülkesinin Türkiye'de şampiyonaları katılması açıkçası bizi heyecanlandırıyor. Ama en büyük heyecanımız takımlarımızın altın madalya yolunda heyecanları. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Bu süreçte sporseverleri tesisimizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Şaşırıyorlar"

Albayrak, ülkelerin buz hokeyi yöneticilerinin Türkiye'deki tesisleri görünce "şaşırdığını" söyledi.

Yabancı ülkelerin yöneticilerinin buz hokeyine yatırımı "olağanüstü" bulduğunu aktaran Albayrak, "Türkiye'de 2010 yılında tesis sayısı 2 taneyken bugün 23 tesisimiz var. Haliyle bu hıza şaşırıyorlar. Bakanlığın yatırımı, bu konuda önemli pay sahibi. O yüzden Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a bu vizyonda hareket ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'in bir marka değeri var. Bu illerimizin marka değeri, organizasyon alma konusunda bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Albayrak, çocukların küçük yaşlarda buz hokeyiyle tanışmasını istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukların, buz hokeyiyle tanıştıktan sonra birer elit sporcu ardından da milli sporcu olarak bu gelişimlerini taçlandırmalarını istiyoruz. Şu an tesislerimizde çocuklara yönelik altyapı çalışmalarımız var. Her geçen gün lisans ve kulüp sayımızın arttığı bir gelecek hayal ediyoruz, hedefliyoruz ve o hedefte yürüyoruz."

Zeytinburnu Buz Adası'nda buz hokeyi heyecanı

18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçları yarın Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Belçika, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti yer alacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Türkiye-Belçika

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Türkiye-Meksika

21 Ocak Salı:

19.00 Türkiye-Güney Afrika

23 Ocak Perşembe:

19.00 Türkiye-İzlanda