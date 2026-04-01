Türkiye, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
Türkiye, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katıldı

01.04.2026 00:11
A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip ayrılan ay-yıldızlılar, mücadelenin ardından büyük coşku yaşadı.

Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Türkiye, grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, organizasyonu 3. olarak tamamlamıştı.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti almıştı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenmişti.

Milliler 3. kez Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Milliler, daha önce 1950, 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış ancak 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyona dönemin imkansızlıkları sebebiyle katılamamıştı.

İlk katılım 1954

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.

Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi.

Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.

2002'de 3. oldu

A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı son Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

Kosova'yı yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 3. kez organizasyonda boy gösterecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
