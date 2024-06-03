Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup etti

Türkiye, ABD\'yi 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sonraki hafta Hong Kong'da Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

03.06.2024 01:33
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Salon: Kolej Park

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ( Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, İlkin Aydın, Beyza Arıcı)

Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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