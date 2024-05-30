Türkiye, Almanya\'yı 3-1 mağlup etti

Spor

SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

ALMANYA: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel, Pogany (L) (Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Tuğba, Eda, Elif, Gizem (L) (Derya, Simge, Ayça, Cansu)

SETLER: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 50 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının ilk maçında Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 10'a yükseltti.

Filenin Sultanları, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında kalan maçlarında Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan mücadelesi 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da oynanacak.