Türkiye, Almanya'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Almanya'yı 3-1 mağlup etti

Türkiye, Almanya\'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının ilk maçında Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 10'a yükseltti.

30.05.2024 02:38
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SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

ALMANYA: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel, Pogany (L) (Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Tuğba, Eda, Elif, Gizem (L) (Derya, Simge, Ayça, Cansu)

SETLER: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 50 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının ilk maçında Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 10'a yükseltti.

Filenin Sultanları, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında kalan maçlarında Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan mücadelesi 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Almanya'yı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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