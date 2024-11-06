Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Katılıyor

Yarın başlayacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 45 sporcu temsil edecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'den 25 erkek, 20 kadın sporcu tatamiye çıkacak.
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