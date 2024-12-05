Türkiye-Azerbaycan Spor İş Birliği Devam Ediyor

Spor

Türkiye ile Azerbaycan arasında spor alanında iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde yapılan "Spor Alanında Uzman Değişimi Programı", Ankara'da devam ediyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen program çerçevesinde Azerbaycan'dan gelen 11 kişilik heyete SHGM bünyesinde yer alan daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin paylaşımda bulunulurken, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Azerbaycan heyetini Ankara'da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Azerbaycan ile olan güçlü bağların spor alanındaki iş birliği ile daha da pekiştiğini söyledi.

Spor alanında genel uzman değişimi, spor tesislerinin etkin ve verimli kullanımı, antrenör eğitimi programı gibi başlıklarda yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken Çakır, "Türkiye ve Azerbaycan'ın gençlik ve spor alanında ortak hedeflere doğru attığı bu adımlar, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da pekiştiriyor. Bu program, bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, iki ülkenin gençleri ve sporcuları için yeni fırsatların kapısını da aralayacak." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek program çerçevesinde Eryaman'da bulunan TOHM ve Sporcu Sağlığı ve Performansı Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığına da ziyaretler yapılacak.