Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı.
Aksu ilçesindeki EXPO 2016 alanında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan sporcular katıldı.
Yarışmada sporcular, 5, 10, 20 ve 35 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Yarışmalar sonucunda Türkiye, 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz elde etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.
Yarışmada sıralama kategorilere göre şöyle oldu:
Büyükler 35 kilometre erkekler:
1-Martin Gramatikov (Bulgaristan)
2- Yordan Dimitrov (Bulgaristan)
Büyük 20 kilometre erkekler:
1-Alexandros Papamichal (Yunanistan)
2- Hayrettin Yıldız (Türkiye)
3- Loannis Kafkas (Yunanistan)
Büyükler 20 kilometre kadınlar:
1- Kiyriaki Filtisakaou (Yunanistan)
2- Panagiota Tsinopoulou (Yunanistan )
3- Ayşe Tekdal (Türkiye)
20 yaş altı 10 kilometre erkekler:
1- Mehmet Güngör (Türkiye)
2- Şeyhmus Çapat (Türkiye)
3- Elissaios Bardakis (Yunanistan)
20 yaş altı 10 kilometre kadınlar:
1- Mina Stankovic (Sırbistan)
2- Esma Öztekin (Türkiye)
3- Tülin Ek (Türkiye)
18 yaş altı 10 kilometre erkekler:
1- Furkan Yaran (Türkiye)
2- Roman Tsomyk (Ukrayna)
3- Azadullah Beğçe (Türkiye)
18 yaş altı 5 kilometre kadınlar:
1- Alessina Cristina Pop (Romanya)
2- Dunja Eremic (Sırbistan)
3- Veronica Tkachuk (Ukrayna)
Son Dakika › Spor › Türkiye Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda başarılı performans sergiledi - Son Dakika
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