Ömer Onan: "Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum" - Son Dakika
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Ömer Onan: "Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum"

30.08.2022 11:54
Ömer Onan: "Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, fikstür çekiminin ardından konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, fikstür çekiminin ardından konuştu. Çok güzel bir sezon olacağına inandığını söyleyen Onan, A Milli Takım'ın da Avrupa Şampiyonası öncesinde kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Onan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Bize çok güzel bir ülke bıraktılar ve biz de ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün burada kulüp temsilcilerimizle, yeni sezon öncesi neler hissedildiğine dair en güzel günlerden birisini yaşadık. Birbirinden değerli 16 takımımız var. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Konyaspor ve Manisa BŞB'ye başarılar diliyoruz. Süper Lig ailesine yeni katılan 2 üye. Pandemiyle uzun süre boğuştuk ve seyircilerin salona gelemediği süreci yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbolseverler salonları dolduracaktır" dedi.

"Milli takımımız bizi umutlandırdı"

Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'a giden A Milli Basketbol Takımı için de Ömer Onan, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa'nın en iyi 2 takımı denk geldi sonrasında. Kendimizi görmemiz açısından bu da önemliydi. Letonya maçında iyi mücadele edemedik ama 20 sayı geri düştüğümüz, NBA MVP'sinin oynadığı bir takım olan Sırbistan karşısında kardeşlerimiz bu mücadeleyi veriyorsa, bu bizi umutlandırdı. Hakemlerin takdir hakları farklı olsaydı, uğun galibiyeti konuşuyorduk. Hocamız da Avrupa şampiyonası ve dünya kupası elemelerini ayrı tuttu. İyi bir start alırsak, bu özgüveni daha yukarıya taşıyabiliriz. Arkadaşlarımızı bugün Gürcistan'a yolcu ettik. Bütün Türkiye ilk maçtan itibaren onlarla birlikte olacaktır. NBA'de de oynasanız, Euroleague'de de oynasanız, bir oyuncu için ülkesinin bayrağını taşımaktan daha büyük gurur yoktur. Onlar da bu ülkenin gururu olacaktır" diye konuştu. Ömer Onan son olarak Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu konusunda ise "İsim sponsorluğu neredeyse bitti diyebiliriz. Son 1-2 detay kaldı, kısa süre içinde bunu açıklayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani... Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Kaynak: İHA

basketbol, Ömer Onan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Onan: 'Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum' - Son Dakika

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