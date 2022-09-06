12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız - Son Dakika
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12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız

06.09.2022 20:10

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta kural hatası yapıldığına yönelik FIBA'ya yapılan itirazın reddedilmesini kınadı. Yapılan açıklamada olayın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınacağı belirtildi.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta oyun durmasına rağmen süre devam etmişti. TBF, konuya ilişkin yapılan itarızın reddedilmesi sonrası CAS'a başvuru yapılacağını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

"İTİRAZ KARARINI KINIYORUZ"

"FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda A Erkek Milli Takımımız, 4 Eylül 2022 Pazar günü organizasyonun ev sahiplerinden Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş; Tiflis Arena'da oynanan müsabaka esnasında ve karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden koridorlarda büyük bir arbede yaşanmıştı. Bu olayın yanı sıra Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz.

"HAKLARIMIZI CAS'TA ARAYACAĞIZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; 'Türkiye – Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için itirazı reddeden FIBA'nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ta arayacağız. Bizler ayrıca Milli Takımımızdaki sporcular ve teknik ekibimize güveniyor, Avrupa'da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA'nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz."

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Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız - Son Dakika
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