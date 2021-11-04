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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı

04.11.2021 13:20

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarışacağı, JW Marriott Hotel'de düzenlenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da delege olarak katılım gösterdi.

Genel kurul divanına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, başkanlık için seçildikten sonra Hidayet Türkoğlu döneminin yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı. Genel kurul üyeleri, denetleme kurulu ve yönetim kurulunu oybirliğiyle ibra etti.

Seçimden önce başkan adayları da genel kurula hitap etti.

Hidayet Türkoğlu, 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili genel kurul üyelerine bilgiler verdi.

5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Türkoğlu, "5 yıl önce sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece bizim değil sizlerin de başarısıdır. Birlikte yapılacak daha çok işimiz var." diye konuştu.

İlk günkü heyecanla bir kez daha göreve talip olduklarını aktaran Türkoğlu, yapılan harcamalarla ilgili eleştirilere ise "Her zaman şeffaf ve denetime açık olduk. Harcamalarımız basketbolu profesyonel anlamda büyütmek için olmuştur." cevabını verdi.

Türk basketbolu için projelerinin henüz bitmediğini de dile getiren Türkoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Milli takıma da tecrübelerimizi yansıtarak verimli sonuçlar alacağız. Türk oyuncularımızın oynama sürelerini ve gelişimlerini artıracak, genç jenerasyonumuzla unutulmaz başarılara imza atacağız. Basketbolu Anadolu'ya yaymak hedefimizdir. Yeni dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanalda şifresiz olarak yayımlanması. Sayın Bakanımıza da projemizi sunduk, çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

İlk dönemlerinden çok şey öğrendiklerini de belirten Türkoğlu, yeni yönetime, bir önceki yönetime profesyonel destek veren Ömer Onan'ı da aldıklarını söyledi.

Harun Erdenay: "Eğer görevi alırsam milli takımı asla yalnız bırakmayacağım"

Bir önceki dönem başkanlık yapan Harun Erdenay, delegelerden tekrar görevi istedi.

Erdenay, kulüplerin sorunlarını çözmek için göreve talip olduklarını vurgulayarak, "Ekibimizle harekete geçiyoruz. Neden bu işe soyunduk, milli takımımızın son 5 senesine baktığımızda gerçekten FIBA sıralamasında büyük düşüş var. Benim 6. sırada bıraktığım Erkek Milli Takımı bugün 18. sırada. Bunun sebepleri var. Çin'de Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, Başkanın orada olmaması bizi üzdü. Eğer görevi alırsam milli takımı asla yalnız bırakmayacağım." şeklinde konuştu.

Kendi başkanlığı döneminde 2023 Basketbol Dünya Kupası'nı Türkiye'ye aldırmak için girişimde bulunduğunu da hatırlatan Erdenay, "2023 Dünya Kupası, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenecek. 2016'da, Türkiye'de düzenlemesi için başvuruda bulunmuştuk. Benden sonraki yönetim 2023 adaylığından vazgeçti. 100. yılımızda böyle bir şansımız vardı ama olmayacak. Göreve gelirsek sponsorsuz lig kalmayacak. Bölgesel lige kadar sponsorumuz olacak. Önümüzdeki 3 yılda hangi aday basketbolu ileri götürecekse elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu atın." ifadelerini kullandı.

Erman Kunter'in görüşleri

Türk basketbolunun önemli başantrenörlerinden olan ve federasyon başkanlığına adaylığını koyan Erman Kunter ise değişim zamanı geldiği için göreve talip olduklarını aktardı.

Hidayet Türkoğlu'nun milli takım organizasyonlarını yerinde takip etmemekle de eleştiren Kunter, şunları kaydetti:

"Artık değişimin zamanı geldi. Duruşumuz siyasi değil ahlakidir. Çok basit 4 tane ana madde sunuyoruz. Şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık. Siz bunları seçim sürecinde diğer iki adayda da duymadınız. Duyamazsınız. Yarıştığımız adaylarda şu anki federasyon başkanı 5 senedir başkanlık koltuğunda oturuyor. Oturuyor. Federasyona da çok sık gidip gelmiyor. İstatistiklerle gelirlerin arttığını söylüyorlar. 3 çeşit yalan vardır; yalan, kuyruklu yalan, istatistiki yalan. Sponsorluklarla basketbol büyümüyor, sadece federasyondaki bir avuç insanın gelirleri büyüyor."

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından genel kurula katılan 169 delege oy vermeye başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı - Son Dakika Spor


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