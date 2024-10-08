Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 yılı yaz aylarının milli takımlarda Türk basketbolunun tekrar yükselişe geçeceği dönem olacağını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Crowne Plaza Ankara'daki olağan genel kurulunda başkan adayları konuşmalarını yaptı. Başkan adaylarının konuşmalarından önce yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali açıdan oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyon Başkanı Türkoğlu, ilk önce TBF'nin faaliyet raporuyla ilgili söz aldı. Türkoğlu, görevde bulundukları 8 yılda Türk basketbolunu güçlendirmek için önemli projelere imza attıklarını vurguladı. TBF'nin tarihindeki en güçlü mali yapısına kendi dönemlerinde ulaştığını aktaran Hidayet Türkoğlu, başta TBF Akademi ve İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi olmak üzere eğitimde de önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna örnek bir model olarak kazandırdıklarını belirterek, "Bu merkez basketbolseverler için bir yaşam merkezi haline gelecek. Bu tesis sayesinde hem sporcu gelişimi hem de maddi olarak Türk basketboluna katkı sağlayacaktır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük basketbol yatırımını yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete soktuğumuz bu tesis Türk basketbolunun gururu olacaktır." dedi.

Türkiye'de son 3 yılda 6 farklı ilde 18 uluslararası faaliyete ev sahipliği yaptıklarını anlatan Türkoğlu, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti.

"Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz"

Başkan adayı olarak tekrar kürsüye gelen Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımızda Türk basketboluna çağ atlatacak vizyonla yola çıktık. Geride bıraktığımız 8 yılda basketbolun her eve ulaşması için gerçekçi projeler uyguladık. Basketbol Gelişim Merkezi'mizi tüm basketbol camiasının hizmetine sunduk. Tesis eksikliği gidermek noktasında büyük bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projelerin ve tesislerin meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla onları Avrupa'da durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık. Orta ve uzun sürede onların tarihi başarılar imza atacağına inanıyoruz."

Basketbolu Anadolu'ya yayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi devreye girdikten sonra yılda 8 bin maçın oynanmasını planlıyoruz. Bu sayede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oyuncuyu havuza katacağız. Böylece milli takımlarımızın geleceği güvence altına alınacak. 2025 yaz ayının milli takımlarımız için yeniden çıkış süreci olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

3x3 basketbolda daha profesyonel bir yapı kuracaklarını anlatan Türkoğlu, "Yeni dönemde federasyonumuzun genel organizasyon yapısını güçlendireceğiz. Kuracağımız danışma kurullarında ortak projelere yer vereceğiz. Her zaman denetime açık bir yapımız oldu. Bakanlık iç denetim mekanizmasının yanı sıra federasyonumuz her yıl bağımsız denetleme kurulları tarafından denetleniyor. Yapılacak çok iş ve projelerimiz var. Yönetime aday olurken Türk basketbolunu ileri taşımak için kararlılıkla huzurlarınızda söz veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan adayı Efe Aydan, projelerini anlattı

Başkan adayı Efe Aydan, göreve gelirlerse birçok değişiklik yaparak kulüplere yardımcı olacaklarını dile getirdi.

21 yıl aralıksız basketbol oynadığını hatırlatan Aydan, şunları kaydetti:

"Son dönemde milli takımımızın 50 sayılık mağlubiyetinden sonra turnuvadan kaçmak benim için kabul edilemez. Basketbol dibe vurdu. Kulüplerle yüz yüze görüşerek sıkıntıları dertleri dinledim. Özellikle alt lig takımları, federasyonla iletişim kuramadığını, sıkıntı anlattıkları zaman yetkili kişi bulamadıklarını söylediler. Altyapı kulüplerinin birtakım sıkıntıları var, en önemlisi de gelirleri yok. Kulüplerin gelirlerini artırmamız lazım. Ben mali konularda ve diğer konularda kurumsal bir yapı oluşturmak istiyorum. Milli takımımız dünya sıralamasında 27. sırada. A Kadın Milli Takımı'mız, Türkiye'de yok sayılıyor. Kadın milli takımlarımıza da yeterli önem verilmeli. Geldiğimizde çok ciddi çalışmalar yapacağız. Uluslararası bir denetim firmasıyla çalışma yapıp 3 ayda bir denetleneceğiz."

Göreve gelmesi durumunda bölgesel ligler dahil tüm alt liglere sponsor bulacağını ve bu payı kulüplere kesinti olmadan dağıtacaklarını aktaran Aydan, "Anadolu'da basketbolun gelişmesi Türk basketbolunun kalkınması için şarttır. Bunun için projelerim var. Özellikle okullarla ilgili. Konusu basketbol olan beden eğitimi öğretmenleri eğitilecek. Okullar arası basketbolla yeni sporcular kazanabiliriz. 3x3 basketbola gerekli önem verilmiyor. Anadolu'daki sporun gelişmesi için 3x3 basketbol çok önemli. Bu branşı canlandıracağız. Basketbolda MHK'nin hepsini başkan olursam değiştireceğim. ŞMHK Başkanının oğlu şu an basketbol menajeri. Böyle bir dengesizlik olabilir mi? Geldiğim gün MHK değişecek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig için Kulüpler Birliğini de kurmak istediğini aktaran Aydan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Lig'de Kulüpler Birliğinin oluşması için çaba harcayacağım. Bunun bir an önce resmileşmesini arzu ediyorum. Böylece ortak çalışma yapacağız ve Süper Lig'in nasıl yönetileceğine onlar karar verecek. Böylece yabancı kuralında düzen onların istediği gibi olacak. Alt kümelerde ise bizim istediğimiz gibi olacak. Milli takımlar konusunda çok iyi hazırlık yapmamız lazım. Hazırlık maçlarındaki mağlubiyetlerden korkmamak lazım. Göreve gelirsek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na giden iki takımımız olacak."