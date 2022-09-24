Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı

24.09.2022 15:00
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, " Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. Efes Selçuk Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda Efes Selçuk Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika
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