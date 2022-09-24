Ertelenen karşılaşmaların programının daha sonra açıklanacağı belirtilirken, "Federasyon olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, " Ankara 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika

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