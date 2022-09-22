Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Yemeksepeti oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile hızlı ticaret platformu Yemeksepeti arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşması için Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus'ta imza töreni gerçekleştirildi. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ve şirket yöneticileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkoğlu, Türk basketbolunda her gün, heyecan ve rekabetin son saniyeye kadar sürdüğü süreçler yaşandığını, kulüplerin doğru yatırımlarıyla uluslararası başarıların geldiğini vurgulayarak, basketbolda gurur duyulacak bir sürü kurum ve firmayla çok güzel iş birlikleri yaptıklarını söyledi.

Bu süreçte kendileriyle birlikte olan bütün kurum ve firmalara teşekkür eden Türkoğlu, "Ayrı bir heyecan içindeyiz. Yakın bir zaman önce Yemeksepeti'ni bünyemize dahil etmiştik milli takımlar olarak. Kurduğumuz iyi diyaloglardan sonra bu sürecin Süper Lig'e gelmesinden de ayrıca mutluyuz. Yemeksepeti 2001'den beri ülkede milyonlarca insana dokunan, ülkenin gurur kaynağı olmuş, hizmet anlamında başı çeken bir firma. Başarılarından dolayı da ayrıca kutlarım onları." dedi.

Hidayet Türkoğlu, birlikteliklerinin uzun soluklu olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Mert Baki: "Türk basketbolunun yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Yemeksepeti üst yöneticisi (CEO) Mert Baki ise, en iyi hizmeti sunmak istediklerini, Avrupa'nın en iyi, en zorlu ligleri arasında gösterilen Türkiye Basketbol Süper Lig'ine sponsor oldukları için de gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Markalarının 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini ve toplumsal hayata yönelik destek projelerine de devam edeceklerini aktaran Baki, "Basketbola desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. Hidayet beyle 2 hafta içinde ikinci defa imza masasına oturmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta imzalanan anlaşmayla Türkiye Basketbol Milli Takımı ana sponsoru da olmuştuk. Verdiğimiz destek bizim için maddiyatın çok ötesinde. Türk basketbolunun yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mert Baki, anlaşmalarının bir senelik olduğunu ama bu ilk adımın, birbirlerini tanımak için iyi bir süreci başlattığına inandığını dile getirdi.