Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına bugün oynanan müsabakalarla devam edildi.
Ligde bugün yapılan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
Kapaklıspor-OGM Ormanspor: 111-84
Konya Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Ankaspor: 106-64
Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol: 93-84
Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket: 87-93
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi 11. Haftasında Çekişmeli Maçlar - Son Dakika
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