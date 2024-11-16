Türkiye Basketbol Ligi 11. Haftasında Çekişmeli Maçlar - Son Dakika
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Spor

Türkiye Basketbol Ligi 11. Haftasında Çekişmeli Maçlar

Ligde bugün dört maç yapıldı; Kapaklıspor, Konya ve Bandırma kazandı, Fenerbahçe Koleji kaybetti.

16.11.2024 20:47
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına bugün oynanan müsabakalarla devam edildi.

Ligde bugün yapılan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

Kapaklıspor-OGM Ormanspor: 111-84

Konya Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Ankaspor: 106-64

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol: 93-84

Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket: 87-93

Kaynak: AA

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